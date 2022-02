Coronavirus, altri 16 decessi nel Lazio. I nuovi casi sono 5.313, i guariti più del doppio

Come ogni lunedì scende il numero dei tamponi e cala in proporzione anche quello dei nuovi casi in tutto il Lazio. Secondo i bollettino diffuso nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio, dalla Regione nelle scorse 24 ore i contagi da coronavirus sono stati 5.313, circa 1.300 in meno rispetto ad una settimana fa. I test totali effettuati dalle Asl locali, nelle farmacie e nei laboratori sono stati 44.873, di cui 11.500 molecolari e 33.373 antigenici; sale però rispetto a ieri il rapporto tra positivi e tamponi che è dell’11,8% (ieri era del 10,7%).

Tutti i dati nel Lazio

E’ tornato a crescere rispetto a ieri il numero dei decessi: sono 16 quelli di cui ha dato notizia la Regione con il bollettino, mentre le guarigioni sono circa il doppio dei nuovi casi, pari a 11.611. E’ di nuovo in crescita, infine, anche il dato dei ricoverati: nei reparti di area non critica degli ospedali del Lazio sono 2.099, ben 39 in più in un giorno, mentre i positivi nelle terapie intensive sono 199 (+3).

I contagi e i decessi nelle singole province

In corrispodneza del dato regionale, sono in calo i contagi giornalieri in tutte le province del Lazio: in quella di Roma nelle scorse 24 ore ne sono stati accertati 4.324 e di questi 2.961 sono solo nella Capitale. Nel resto della regione le nuove positività sono in totale meno di mille (989 per la precisione): 405 ne sono state accertate nel territorio pontino, 202 nella provincia di Rieti, 192 in quella di Viterbo e 180 in quella di Frosinone. Tre dei decessi sono stati registrati dalle Asl di Frosinone, Rieti e Viterbo, mentre tutti gli altri sono nella provincia di Roma. In quella di Latina dopo 17 giorni consecutivi non ci sono stati decessi.

Il bollettino del Lazio di oggi 7 febbraio 2022

In conseguenza del più alto numero di guarigioni rispetto ai nuovi casi, scende quello degli attuali positivi nel Lazio che sono poco più di 272mila: quasi 270mila di questi non necessitano di ospedalizzazione e sono in isolamento domiciliare mentre quasi 2.300 sono ricoverati. Più di 950mila sono invece i contagi accertati dall’inizio della pandemia; quasi 670mila sono le guarigioni mentre i decessi sono arrivati a 9.989.