Coronavirus, nel Lazio 11 decessi e 11.905 i nuovi contagi. Rapporto tra positivi e tamponi al 21,1%

Resta sopra la soglia dei 10mila il numero dei contagi giornalieri da coronavirus in tutto il Lazio, ma sono quasi dimezzati i tamponi effettuati, ricordando comunque che quello di ieri era un giorno festivo. Sono, infatti, 11.905 i nuovi casi di cui ha dato notizia la Regione con il bollettino di oggi, venerdì 7 gennaio, fronte di 56.204 test totali di cui 25.863 molecolari e 30.341 antigenici. Schizza il rapporto tra positivi e tamponi che si attesta sul 21,1%.

Gli altri dati

Con l report di oggi la Regione dà anche notizia di 11 nuovi decessi, mentre nelle scorse 24 ore le guarigioni notificate dalle varie Asl sono state 1.630. Rallenta, rispetto ai dati fatti registratore negli ultimi giorni, la crescita del numero dei ricoverati negli ospedali del Lazio: sono 1.373 i positivi nei reparti ordinari (2 in più in un giorno) mentre arrivano a 190 le terapie intensive occupate (+6). Proprio per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, secondo i dati che sono riportati sul sito Agenas, sale di un punto la percentuale di occupazione dei posti letto sia nei reparti di area medica, arrivando al 21%, che nelle terapie intensive dove è del 20%. Ricordiamo che proprio il tasso di occupazione dei posti letto, insieme anche all’incidenza dei casi sono i tre parametri che determinano il cambiamento di fascia di colore delle regione; incidenza che, secondo quanto riferito oggi dall’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato è arrivata a 820 casi per 100mila abitanti, in crescita rispetto ad una settimana fa, mentre il valore Rt è stabile a 1.06. “Nella rilevazione settimanale di Aifa - ha poi aggiunto D’amato - il Lazio è la prima regione italiana per l’utilizzo degli anticorpi monoclonali. Ricordiamo che è attivo il numero verde 800.118.800 per triade di reclutamento”.

Contagi e decessi nelle singole province

Sono oltre 10mila i nuovi casi che sono stati riscontrati solo nella provincia di Roma (10.282 nello specifico), di cui 8.366 sono solo nella Capitale. Leggera flessione invece nelle altre province del Lazio dove in totale sono stati accertati 1.623 contagi: 723 dalla Asl di Latina, 255 da quella di Frosinone, 261 da quella di Rieti e 384 da quella di Viterbo. Due dei decessi, poi, sono stati registrati nel territorio ciociaro e uno nel reatino, tutti gli altri nella provincia di Roma.

Il bollettino di oggi 7 gennaio 2022 nel Lazio

Aumenta velocemente il numero degli attuali positivi nel Lazio che ha superato anche la soglia dei 140mila: più di 1500 sono ricoverati nei vari reparti degli ospedali, mentre 139mila circa sono in cura fortunatamente in isolamento domiciliare a Casa. Oltre 583mila sono invece i contagi totali accertati dall’inizio della pandemia con 433mila guarigioni e 9.353 decessi.

La campagna vaccinale

Prosegue la campagna vaccinale nel Lazio: oggi sono partite sul portale di SaluteLazio le prenotazioni per la dose booster rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Tutto esaurito, invece, per l’open day che si terrà domenica 9 gennaio, grazie alle strutture messe a disposizione da AIOP, per coloro che abbiano superato i 120 giorni da ultima somministrazione. Questo l’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa: Nuova Villa Claudia, Villa Aurora e Santa Lucia dei Fontanili-San Feliciano (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata, Sant’Anna Città di Pomezia e Villa Lidia (Asl Roma 6). Città di Aprilia (Asl di Latina) Villa degli Ulivi, INI Città Bianca e S. Anna di Cassino (Asl di Frosinone), Nuova Santa Teresa (asl di Viterbo).