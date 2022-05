Coronavirus, nel Lazio 7 morti e 3.578 contagi. In un giorno ci sono più guariti di nuovi casi

Come nella provincia pontina, anche nel Lazio l’andamento dei contagi da coronavirus si mantiene costante, in calo però - come ha detto ieri l’assessore D’Amato - rispetto alla scorsa settimana. Nel bollettino di oggi, venerdì 7 maggio, sono 3.578 i nuovi casi riportati, 229 in meno rispetto alle scorse 24 ore, e i test effettuati in tutte le cinque province sono stati 29.702, di cui 7.912 molecolari e 21.790 antigenici, per un rapporto tra positivi e tamponi che è del 12% (ieri era dell’11,8%).

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel report sono riportati anche tutti gli altri dati che scattano una fotografia sulla situazione attuale nel Lazio: i decessi sono 7 (nessuno dei quali nella provincia di Latina) e le guarigioni giornaliere si confermano in numero superiore rispetto ai nuovi casi, in totale 5.277. Una leggera flessione c’è stata anche nel dato dei ricoverati: i positivi nei reparti di area non critica sono 1.058, 7 in meno in un giorno, mentre sono stabili le terapie intensive occupate, vale a dire 58.

I contagi e i decessi nelle singole province

Guardiamo ora, invece, la situazione nelle singole province. In quella di Roma si contano oggi 2.612 contagi, di cui 1.779 concentrati nella sola Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 634, nella all Roma 2 sono 617, nella Asl Roma 3 sono 528, nella Asl Roma 4 sono 212, nella Asl Roma 5 sono 284 e nella Asl Roma 6 sono 337). Nel resto della regione i nuovi casi sono 996, di cui 450 sono nel territorio pontino e 314 in quello ciociaro; altri 113 ne sono stati accertati dalla Asl di Viterbo e 69 da quella di Rieti. Infine, 5 dei decessi sono stati registrati nella provincia di Roma e due in quella di Frosinone; nessuna vittima invece nei territori di Latina, Rieti e Viterbo.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 7 maggio 2022

Sulla base dei dati di oggi si aggiorna ancora il quadro generale nel Lazio: dove, in virtù del numero più alto delle guarigioni rispetto ai nuovi casi, scende progressivamente quello degli attuali positivi che sono meno di 148mila. La maggior parte (146.783) hanno condizioni tali da permettere cure a casa mentre nelle ultime 24 ore 1.699 persone hanno lasciato l’isolamento domiciliare. Infine, sono 1.123 i ricoverati. Dall’inizio della pandemia i contagi totali, poi, hanno superato la soglia del 1,5 milioni (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).