Coronavirus, 6.849 nuovi casi nel Lazio e 8 decessi. Rapporto tra positivi e tamponi al 14,5%

Ancora stabile la crescita dei contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio dove, dopo settimane, si registra però un numero di guariti maggiore rispetto a quello dei nuovi casi. I dati come sempre sono stati resi noti dalla Regione che nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 marzo, ha diffuso il consueto bollettino in cui sono riportati 6.849 nuovi positivi registrati in tutte e cinque le province, 742 in meno rispetto alla giornata di ieri. I test effettuati dalle Asl, nelle farmacie e nei laboratori sono stati 47.092, di cui 9.546 molecolari e 37.546 antigenici; stabile anche il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 14,5%.

Coronavirus Lazio: tutti i dati di oggi

Nel bollettino, poi, sono riportati anche 8 decessi e 7.352 guarigioni che sono state notificate dalle varie Aziende sanitarie locali. Per quanto riguarda i ricoveri, sono in calo i pazienti gravi con le terapie intensive occupate che ad oggi sono 72 (-4), mentre cresce leggermente il numero dei positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio che sono 1.164, 9 in più in un giorno.

I contagi e i decessi nelle singole province

Andando nello specifico e considerando le singole province, sono stati 5.023 i nuovi casi registrati in quella di Roma, di cui 3.628 nella sola Capitale (nella Asl Roma sono 1.407, nella Asl Roma 2 sono 1.209, nella Asl Roma 3 sono 1.012, nella Asl Roma 4 sono 151, nella Asl Roma 5 sono 572 e nella Asl Roma 6 sono 672). Nel resto della regione ne sono poi stati accertati altri 1.826 di cui 742 sono nel territorio pontino e 625 in quello ciociaro, mentre 268 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 191 da quella di Rieti. Due dei decessi, poi, sono stati registrati rispettivamente nelle province di Roma, Latina e Viterbo, gli altri in quella di Frosinone e nel reatino.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 8 aprile 2022

Scende, in virtù del dato più basso di nuovi casi rispetto alle guarigioni, il numero degli attuali positivi che sono circa 137mila; 1.236 sono invece i ricoverati nei vari reparti. Nelle ultime 24 ore, 516 persone hanno lasciato l’isolamento domiciliare in cui si trovano invece più di 136mila contagiati (in basso tutti i dati del bollettino).