Coronavirus: nel Lazio 10.342 nuovi casi. Sono 40 i decessi, più di 10mila da inizio pandemia

Dopo alcuni giorni, torna sopra la soglia dei 10mila il numero dei nuovi casi di coronavirus nel Lazio, dove cresce però anche quello dei tamponi. Nel bollettino della Regione di oggi, martedì 8 febbraio, sono riportati 10.342 contagi, circa il doppio rispetto alla giornata di ieri, ma con un rapporto tra positivi e tamponi che scende quasi di un punto percentuale arrivando al 9,5%. I test che sono stati effettuati dalle Asl locali, farmacie e laboratori sono stati 108.591, di cui 20.837 molecolari e 87.754 antigenici .

Tutti i dati nel Lazio

E’ molto alto oggi il numero dei decessi: nel report regionale ne sono riportati 40 che, spiega l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, tengono contro anche di alcuni ritardi di notifiche (8 dei decessi sono solo nella provincia di Latina). Confortante, invece, il dato che arriva dai ricoverati: sono 2.074 i pazienti positivi nei reparti di area non critica degli ospedali regionali, 25 in meno in un giorno, mentre le terapie intensive occupate sono 184, ben 15 in meno. Anche oggi, infine, il numero delle guarigioni notificate nelle ultime 24 ore è superiore a quello dei nuovi casi, pari a 14.051.

I contagi e i decessi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi casi, sono 7.378 quelli accertati tra i residenti della provincia di Roma e 4.434 sono in particolare nella Capitale. Nelle altre quattro province i contagi sono 2.964: 1.061 sono in quella pontina, 979 in quella di Frosinone, mentre altri 608 ne sono stati riscontrati dalla Asl di Viterbo e 316 da quella di Rieti. Otto dei decessi, come detto sono stati registrati territorio pontino, 4 nella provincia di Viterbo, 2 in quella di Frosinone e tutti gli altri 26 in quella romana.

Il bollettino di oggi nel Lazio

Scende sotto il muro dei 270mila il dato degli attuali positivi nel Lazio: circa 266mila sono le persone al momento contagiate che sono però in isolamento domiciliare e non necessitano di ospedalizzazione, mentre sono meno di 2.300 quelle ad oggi ricoverate. I casi totali accertati hanno superato la soglia dei 960mila e sono circa 683mila le guarigioni. In totale sono stati però più di 10mila i decessi in questi due anni di pandemia.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale: raggiunta quota 13 milioni dosi somministrate in totale, di cui 3,6 milioni sono richiami che hanno permesso di raggiungere il 76% della popolazione adulta. Sono poi 136mila i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino. Da domani, 9 febbraio, hanno fatto sapere dalla Regione, l’accesso agli hub vaccinali del Lazio di pomeriggio sarà libero e sarà possibile ricevere la propria dose di vaccino senza prenotazione (qui tutti i particolari).