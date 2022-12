Coronavirus, casi giù del 22% in una settimana nel Lazio. Ma aumentano ancora i ricoverati

I contagi da coronavirus rallentano ancora la loro corsa nel Lazio: la curva scende anche questa settimana ma a contrastare questa che si conferma una buona notizia, come quella della diminuzione dei decessi, c’è l’aumento del numero dei pazienti ricoverati negli ospedali mentre ci avviciniamo al periodo più delicato dell’inverno, quello delle festività natalizie.

Cerchiamo di descrivere ora la situazione attraverso i numeri, quelli diffusi dall’Assessorato regionale alla Sanità del Lazio nel l’arco del periodo considerato: i casi nella settimana tra il 12 e il 18 dicembre sono stati, infatti, 15.118 (con una media di circa 2.100 ogni giorno), in calo del 22,2% rispetto alla precedente.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Come detto, è diverso, invece, il discorso per quanto riguarda i ricoverati che, secondo i dati forniti dalla Regione oggi, domenica 18 dicembre, sono in numero maggiore rispetto a quelli di domenica scorsa, confermando comunque un andamento in salita nelle ultime settimane. In totale i positivi al Covid-19 che sono in ospedale sono 833, con 803 persone nei reparti di area non critica e 30 in terapia intensiva. E sono quattro i pazienti gravi in più questa settimana (erano 26 la scorsa) così come sono cresciuti anche ricoverati in area ordinaria (che una settimana fa erano 786). Cala invece il dato dei decessi che nell’ultima settimana sono stati 34 (nella precedente rilevazione erano stati 38). Infine segno meno anche per l’andamento del dato relativo agili attuali positivi che, come si vede dalla tabella in basso che scatta una fotografia sulla situazione attuale, sono tornati sotto la soglia dei 53mila.