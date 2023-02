Coronavirus, nel Lazio meno di 5mila casi in una settimana. Sempre meno gli attuali positivi

Sono stati meno di 5mila i contagi da coronavirus in tutto il Lazio nell’ultima settimana; una settimana che però ha visto aumentare il numero dei decessi e anche quello dei pazienti ricoverati negli ospedali. Questo quanto emerge analizzando gli ultimi sette giorni (dal 6 al 12 febbraio). Nel periodo considerato sono stati registrati 4.678 nuovi casi, in calo quasi del 10% rispetto alla settimana precedente. In questa prima fase del mese di febbraio si conferma, quindi, un rallentamento della corsa dei contagi registrata con il nuovo anno; basta pensare che nella prima settimana del 2023 (quella tra il 2 e l’8 gennaio) i nuovi positivi erano stati più di 11mila.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Allargando l’analisi anche a tutti gli altri parametri, notiamo, però, che nel periodo analizzato ci sono stati più decessi, che sono stati 33, a fronte dei 25 della settimana precedente, ma ci sono anche più ricoverati. Facendo parlare i numeri, le persone positive in ospedale, secondo l’ultimo bollettino della Regione Lazio di oggi, domenica 12 gennaio, sono 565 (di cui 541 nei reparti di area non critica e 24 in terapia intensiva), mentre esattamente sette giorni fa erano 529 (di cui 520 nei reparti ordinari e 20 nelle terapie intensive). Ma volendo fare anche in questo caso un raffronto con l’inizio dell’anno, possiamo vedere come in poco più di un mese il numero dei ricoverati è nettamente sceso: secondo il bollettino regionale dell’8 gennaio, infatti, le persone positive negli ospedali erano 734.

Infine, l’altro dato su cui riflettere è quello degli attuali positivi: secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla Regione sempre con il bollettino di oggi (tutti i dati in basso), infatti, sono poco meno di 23mila le persone a oggi contagiate in tutta la regione, in calo ancora rispetto a una settimana fa e praticamente dimezzate rispetto a un mese fa (nel report dell’8 gennaio erano circa 44.600).