Coronavirus, nel Lazio continua a rallentare la corsa del Covid. I dati dell'ultima settimana

Continua il rallentamento della corsa del Covid in tutto il Lazio. Su base settimanale si segnala infatti un valore in negativo di oltre il 33%. A sottolineaere il dato è l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che ricorda anche la discesa dell'incidenza a 261 positivi per 100mila abitanti, mentre quella della settimana precedente era a 387 per 100mila abitanti e a 556 due settimane fa.

Risulta in calo anche il valore Rt, a 0.89. Un quadro che fa guardare con un certo ottimismo ai prossimi mesi autunali. Stando ai dati di venerdì 29 luglio erano 216.010 le persone positive al covid-19 nel Lazio, di cui 1115 ricoverati e 68 in terapia intensiva. Una settimana dopo, leggendo i dati del 5 agosto, si contavano 193.339 persone positive di cui 975 ricoverate, 55 in terapia intensiva e 192.309 in isolamento domiciliare. Venerdì 12 agosto invece il report ha segnalato 160159 positivi al Covid e 54 malati in terapia intensiva. Secondo i dati di venerdì 19 agosto i positivi erano 137.108, 43 i pazienti gravi e 723 ricoverati.

Ieri invece, sabato 20 agosto, su un totale di 11.491 test effettuati, i nuovi positivi accertati sono stati 1.757, 45 in meno del giorno precedente, 4 i decessi e 6.151 i cittadini guariti dal virus. Il rapporto tra positivi e tamponi ammontava al 15,2%. Alla data di ieri dunque i ricoverati complessivi nelle aree mediche degli ospedali della regione erano 711 e 41 i posti letto dedicati al Covid occupati nelle terapie intensive. I casi attuali di positività sono invece 132.660.