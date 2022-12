Coronavirus, nel Lazio si conferma la discesa di contagi ma aumentano le vittime

Rallenta ancora la corsa del Covid nel Lazio, come dimostrano i dati settimanali resi noti dal bollettino regionale. Risultano in calo anche i ricoveri ospedalieri e le terapie intensive ma cresce purtroppo il numero di decessi legati al virus.

Nel dettaglio, l'analisi settimanale indica che, nell'arco di tempo compreso tra lunedì 19 e domenica 25 dicembre, i casi complessivi registrati in tutta la regione sono stati 12.922 rispetto ai complessivi 15.118 della settimana precedente, con una media dunque di 1.846 al giorno.

Coronavirus Lazio, tutti gli altri dati

Nell'ultima settimana presa in considerazione sono parallelamente diminuiti i pazienti che hanno avuto necessità di ricovero ospedaliero. Erano 803 quelli ricoverati nelle aree mediche degli ospedali del Lazio il 18 ottobre, mentre oggi ammontano a 642. Il calo si evidenzia anche nelle terapie intensive, passate negli ultimi sette giorni da 30 a 25. In controtendenza appare invece il dato relativo ai decessi per Covid, che nel corso dell'ultima settimana sono stati 48 mentre erano stati 34 nell'arco temporale compreso tra il 12 e il 18 dicembre. Come si evince dallo specchietto in basso, la curva torna comunque in discesa. Il totale dei casi trattati dall'inizio della pandemia ad oggi arriva a quota 2.315.851, mentre i casi attualmente positivi al Covid, tra pazienti ricoverati e persone in isolamento domiciliari, sono 45.697, contro le quasi 53mila della precedente rilevazione.