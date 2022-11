Coronavirus Lazio, curva stabile nell’ultima settimana. Meno di 50mila gli attuali positivi

Resta sopra la soglia dei 20mila il numero dei contagi da coronavirus nell’ultima settimana nel Lazio, con la curva che si mantiene stabile, a cui si contrappone però un aumento dei dati dei decessi e delle persone ricoverate. Questo il quadro che emerge analizzando gli ultimi sette giorni, dal 21 al 27 novembre, in tutta la regione. Facendo parlare i numeri, i nuovi casi sono passati da 22.360 della settimna precedente i 21.311 di questa, con una decrescita che sfiora il 5% e una media di circa 3mila nuovi positivi ogni giorno.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Analizziamo ora tutti gli altri dati, partendo da quello dei ricoverati. Alla data di oggi, domenica 27 novembre, sono 770 le persone positive al Covid-19 negli ospedali del Lazio a fronte delle 755 di una settimana fa; entrando nello specifico aumentano sia i pazienti nei reparti ordinari che ad oggi sono 741 (una settimana fa erano 728) che quelli gravi e ricoverati nelle terapie intensive che sono 29 (due in più negli ultimi sette giorni). Anche il dato dei decessi si conferma in crescita: nell’ultima settimana sono state 49 le persone che risultate contagiate dal Covid-19 non ce l’hanno fatta, mentre nella scorsa erano state 32. Come si nota nella tabella in basso, poi, dall’inizio della pandemia sono stati più di 12mila i decessi. Infine, scende il dato degli attuali positivi: alla data di oggi, infatti, sono meno di 50mila le persone che risultano ancora contagiate (una settimana fa erano più di 52mila).