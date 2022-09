Coronavirus, la discesa rallenta nel Lazio: lieve aumento dell'incidenza e del valore Rt

Rallenta la discesa del numero di contagi nel Lazio e nella settimana appena trascorsa si è registrato un lieve aumento dell'incidenza a 211 casi per 100mila abitanti rispetto ai 206 casi della settimana precedente. In lieve rialzo anche il valore Rt, salito all'1%. I dati sono stati resi noti dall'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato.

Prendendo in esame dati e numeri di venerdì 2 settembre i cittadini positivi in tutto il Lazio ammontavanoa 62.998. Di questi, 62.451 si trovano in isolamento domiciliare, 39 in terapia intensiva e 508 sono invece ricoverati nelle aree mediche degli ospedali. Il venerdì precedente, 26 agosto, i contagi complessivi ammontavano invece a 98.443, mentre un mese fa, alla data del 29 luglio, erano 216mila circa, i ricoverati erano 1.115 e i posti letto in terapie intensive occupati erano 68.

Nel report di sabato 3 settembre nel Lazio i numeri degli attuali positivi sono calati ancora: 60.199 in totale, di cui 506 ricoverati nelle aree non critiiche e 39 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia ad oggi si sono registrati inoltre 12,003 decessi su 2.023.324 casi di Covid accertati e trattati nelle Asl del Lazio.