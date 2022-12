Coronavirus Lazio, poco più di 20mila contagi in una settimana. Meno ricoveri e meno decessi

Scende la curva dei contagi da coronavirus, e sono in calo i decessi; e, anche se in maniera lieve, dopo settimane fa registrare una diminuzione anche il numero dei ricoverati: questo il quadro restituito dall’ultima settimana dal Lazio dove nel periodo compreso tra il 28 novembre e oggi, 4 dicembre, si assiste ad un rallentamento della diffusione del Covid-19.

Un andamento questo che può essere spiegato ancor meglio con i numeri. Nei giorni considerati nell’intera regione i casi accertati sono stati 20.427, in calo del 4,15% rispetto agli oltre 21mila positivi della settimana precedente.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Ma come detto, dopo settimane sono anche gli altri dati a far registrare una flessione. Partiamo dagli ospedali dove, secondo l’ultimo bollettino diffuso oggi dalla Regione (nella tabella in basso), i positivi ricoverati sono 763 (una settimana fa erano 770), con 735 persone nei reparti ordinari (una settimana fa ero 741) e 28 in terapia intensiva (una in meno rispetto alla precedente analisi). E’ in calo anche il numero dei decessi che nel periodo considerato sono stati 38 in tutta la regione, una decina in meno di una settimana fa; mentre in totale dall’inizio della pandemia sono 12.400. Unico dato in salita questa settimana quello degli attuali positivi che tornano sopra quota 50mila, a significare che nei giorni analizzati i nuovi positivi intercettati attraverso i test sono stati in numero maggiore dei guariti.