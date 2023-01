Coronavirus, casi in calo in una settimana nel Lazio. Sono meno anche i ricoveri e i decessi

Rallentano la loro corsa i contagi da coronavirus nel Lazio, così come è accaduto in questo inizio del 2023 anche nella provincia di Latina. I dati raccolti nell’ultima settimana, infatti, raccontando di una situazione in miglioramento con tutti i parametri in diminuzione. Nel periodo compreso tra il 23 e il 29 gennaio, i contagi in tutto il territorio regionale sono stati meno di 5mila (4.956) in calo dell’11,8% rispetto alla settimana precedente (i casi erano stati 5.632). Come riferito poi dall’Assessorato alla Sanità del Lazio con l’aggiornamento di venerdì 27 gennaio, è sceso anche il valore dell’incidenza che ora è di 98 casi ogni 100mila abitanti mentre l’Rt è stabile a 0,81.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Come detto sono in discesa anche tutti gli altri parametri. A partire da quelli relativi ai ricoveri: alla data di oggi, domenica 29 gennaio, infatti le persone positive al Covid-19 che sono in cura nelle strutture ospedaliere del Lazio sono 533, con 510 pazienti nei reparti ordinari e 23 in terapia intensiva: esattamente una settimana fa i ricoverati erano 589, con 560 persone nei reparti di area non critica e 29 in terapia intensiva. In calo anche il dato dei decessi che nella settimana considerata sono stati 23, a fronte dei 27 ella precedente. Come si può vedere dalla tabella in basso, poi, sono poco più di 24mila gli attuali positivi in tutta la regione, mentre domenica scorsa erano quasi 29mila e l’8 gennaio, a inizio mese, erano più di 44mila.