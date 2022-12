Coronavirus, meno contagi nell’ultima settimana nel Lazio, ma sono di più i ricoverati

Scende ancora la curva dei contagi da coronavirus su base settimanale nel Lazio, ma si registra un importante aumento del numero dei ricoverati. Questo il quadro degli ultimi sette giorni (quelli che vanno dal 4 all’11 dicembre) che emerge analizzando i dati resi noti dall’Assessorato regionale della Sanità del Lazio sulla diffusione e l’andamento del Covid-19 su tutto il territorio regionale. Facendo parlare i numeri, i nuovi positivi scendono nuovamente sotto la soglia dei 20mila (sono 19.425 nello specifico) in calo di quasi il 5% rispetto alla settimana precedente.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Discorso inverso, invece, per i ricoverati: secondo il report diffuso dalla Regione alla data di oggi, domenica 11 dicembre, sono una cinquantina in più le persone positive al Covid-19 negli ospedali della regione: in totale i ricoverati sono 812, di cui 786 nei reparti ordinari e 26 nelle terapie intensive. Da sottolineare che sono di meno, fortunatamente, i pazienti gravi (una settimana fa erano 28, mentre i ricoverati nei reparti di area ordinaria erano 735). Stabili invece nell’ultima settimana i decessi che sono stati 38. Sale, infine, il numero delle persone attualmente positive che, come si vede dalla tabella in basso, sono più di 53mila in tutta la regione, oltre un migliaio in più rispetto a domenica scorsa, e questo sta ad indicare che il numero dei nuovi casi accertati nel periodo considerato è stato più alto di quello dei guariti.