Coronavirus, nel Lazio 5mila casi nell'ultima settimana. In un mese dimezzati gli attuali positivi

Si mantiene pressoché stabile nell’ultima settimana la situazione nel Lazio su fronte della diffusione del coronavirus. Tutti i parametri, infatti, non hanno fatto registrare particolari cambiamenti a eccezione dell’incidenza che è scesa a 87 casi ogni 100mila abitanti (una settimana prima era di 98 casi ogni 100mila abitanti). Questo il quadro che emerge dall’analisi del periodo compreso tra il 30 gennaio e il 5 febbraio. Periodo nel corso del quale sono stati accertati 5.194 nuovi contagi, circa duecento in più rispetto alla rilevazione del 29 gennaio scorso. Stabile, secondo l’ultimo dato aggiornato fornito dall’Assessorato alla Sanità della Regione, anche l’indice Rt che è di 0.69.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

E allargando l’analisi anche a tutti gli altri parametri, notiamo che la situazione non si discosta molto. Partendo dai ricoveri: alla data di domenica 5 febbraio, sono 529 i positivi ospedalizzati (una settimana prima erano 533), con 509 persone nei reparti ordinari e 20 nelle terapie intensive. Nel periodo considerato ci sono stati poi 25 decessi (23 una settimana prima). Il dato su cui riflettere è quello degli attuali positivi: secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla Regione con il bollettino di ieri (tutti i dati in basso), infatti, sono poco più di 23mila le persone a oggi contagiate in tutta la regione, circa un migliaio in meno rispetto al report di domenica 29 gennaio, ma soprattutto circa la metà rispetto all’inizio dell’anno (il primo gennaio erano più di 46mila). A partire dal mese di gennaio, infatti, il coronavirus ha ulteriormente rallentato la sua corsa nel Lazio come in tutta la provincia di Latina.