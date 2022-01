D'Amato: "Rischio zona arancione nelle prossime settimane. Occorre semplificazione per i vaccinati"

"Penso si possa escludere che da lunedì il Lazio passi in zona arancione" ma il rischio rimane per le prossime settimane. A dichiararlo è stato l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, ospite di Adnkronos Live: "Al momento - ha spiegato - non possiamo escludere l'eventualità di cambio colore, le prossime settimane saranno decisive", ha precisato. Sulla situazione in Italia e l'andamento della curva dei contagi, intanto, "notiamo dei segnali di rallentamento che devono essere consolidati nelle prossime settimane e stanno aumentando coloro che hanno fatto la dose di richiamo''.

"Dobbiamo semplificare la vita a chi ha fatto la terza dose - ha aggiunto D'Amato - questa è la richiesta che facciamo al Governo. Prendendo a modello quello che avviene ad esempio negli Usa dove i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale e sono asintomatici anche in caso di positività dopo 5 giorni escono dalla quarantena senza tampone e senza avere ulteriori restrizioni. Dobbiamo andare verso una semplificazione di tutti i percorsi amministrativi e burocratici perché ci avviciniamo al periodo in cui entrerà in vigore l'obbligo per i 50enni, ci sono le norme che riguardano il super greenpass. Dobbiamo essere più elastici nei confronti di chi ha completato le vaccinazioni".

"L'effetto della campagna di vaccinazione è molto importante - spiega ancora l'assessore della Regione Lazio - Sono fiducioso, credo che presto andremo verso un calo dei casi quotidiani e si aprirà uno scenario molto diverso, di convivenza con il virus. Avremo dei vaccini aggiornati, avremo delle cure e dovremmo abituarci a convivere perché il virus non sparirà all'ora x ma ci accompagnerà in una lunga fase. L'incontro con il ministro Speranza ci sarà in settimana. È stato mandato un documento all'attenzione del governo fatto dalle Regioni che tende a una semplificazione, ovvero semplificare la vita a chi ha fatto la terza dose di vaccino'', ha specificato ancora ad Adnkronos Live.

Al momento però a parte del Governo non c'è ancora nessuna risposta rispetto alla richiesta di semplificazione delle attuali procedure. "Faccio un appello per la semplificazione - conclude D'Amato - Entro la metà di febbraio completeremo la gran parte di chi ha fatto le seconde dosi con la dose booster, per cui nel Lazio arriveremo a 4 milioni di dosi di richiamo entro il 15 febbraio. Entriamo in una fase diversa, di convivenza con il virus e dobbiamo semplificare anche i meccanismi che regolano questa convivenza".