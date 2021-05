Vaccini nel Lazio: tutte le prossime tappe e il calendario delle prenotazioni

La Regione ha annunciato tutte le prossime date che partiranno entro il mese: dal venerdì 41-47 anni. Arriva J&J nelle farmacie e dalla prossima settimana si aprono altre fasce di età. Attesa per il nuovo Open day

E’ stato ufficializzato il prossimo calendario delle prenotazioni in provincia di Latina e nel Lazio. La prima tappa sarà quella di domani, giovedì 20 maggio, quando alle 24 apriranno le prenotazioni per le vaccinazioni dedicate alle classi di età 47-44 anni (nati 1974/1977).

Lunedì 24 maggio si darà inizio invece alle prenotazioni sul portale regionale SaluteLazio del vaccino Johnson & Johnson che sarà somministrato nelle farmacie. Le somministrazioni per questo vaccino cominceranno ufficialmente da lunedì 1 giugno e alla farmacia prescelta si accede attraverso la prenotazione.

Da martedì 25 maggio si aprono poi le prenotazioni per gli italiani residenti all'estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma.

Mentre da mercoledì 26 maggio, alla mezzanotte, si aprono le prenotazioni per le fasce di età 43-40 anni (nati 1978/1981)

A partire dal giorno seguente, 27 maggio, sarà la volta delle prenotazioni per la tre giorni dedicata agli studenti che dovranno affrontare quest’anno l’esame di maturità. Le somministrazioni sono state programmate per le giornate di martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 giugno in tutte le sedi vaccinali che somministrano il vaccino Pfizer. Per prenotarsi occorre codice fiscale e tessera sanitaria, le modalità saranno le stesse utilizzate per le prenotazioni del personale docente e non docente. Anche in questo caso, le prenotazioni saranno effettuate sul portale Salutelazio.it.

Intanto, sabato 22 e domenica 23 maggio, ci sarà la seconda edizione dell’Open day di Astrazeneca dedicato agli over 40, solo con ticket virtuale da scaricare sulla app Ufirst. A disposizione 30 hub vaccinali in tutta la regione. Tre per il momento quelli comunicati a Latina: nel capoluogo, a Formia e Fondi.