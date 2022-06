Coronavirus: nel Lazio casi in aumento del 25% nell’ultima settimana. Sale anche l’incidenza

Ha fatto registrare una crescita del 25% il numero dei contagi da coronavirus su base settimanale nel Lazio. Il dato reso noto dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato con il bollettino di ieri, 16 giugno. I contagi in totale sono stati più di 23mila, con punte di quasi 5mila nuovi positivi sia nella giornata di ieri che lo scorso 14 giugno quando i casi erano stati 4.939.

“Non ci dobbiamo preoccupare, però il Covid gira e le varianti ci sono, per cui l'invito che facciamo, intanto agli over 80 e ai soggetti fragili, è di fare la quarta dose di vaccino, perché molti stanno posticipando e questo non va bene. La quarta dose va fatta” aveva commentato, interpellato dalla Dire, proprio lo stesso D’Amato dopo il bollettino del 14 giugno. "Poi dobbiamo prepararci per il prossimo autunno auspicando di avere dei vaccini aggiornati alle varianti, in maniera tale da poter fare un richiamo generalizzato”.

Per quanto riguarda gli altri dati del Lazio, nell’ultima settimana è aumentata anche l’incidenza, arrivata a 367 casi per 100 mila abitanti (erano 281 la settimana scorsa); stabile il valore Rt a 0,81 e l'occupazione dei posti letto ordinari e di terapia intensiva. Secondo i dati del portale Agenas - aggiornati al 15 giugno - l’occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica è stabile al 7%, ed è al 3% quella nelle terapie intensive.

Parallelamente all’andamento della curva nel Lazio, anche quella nella provincia di Latina ha fatto conoscere nell’ultima settimana una lieve ripresa: i contagi tra l’8 e il 14 giugno, sono infatti aumentati del 36% per un totale di circa 1.600 accertati in tutti e 33 i comuni pontini.