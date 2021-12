Coronavirus, D’Amato: “Casi in ascesa per la variante Omicron. Ma bisogna avere fiducia nei vaccini”

Parallelamente a quanto sta accadendo in tutto il Paese, sono in aumento i contagi da coronavirus anche nel Lazio e nello specifico nella provincia di Latina. Un andamento che nel mese di dicembre si è ancor più confermato anche a causa della diffusione della variante Omicron. A fare il punto della situazione, sia per quanto riguarda la curva epidemiologica che per quanto riguarda la campagna vaccinale, è stato oggi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, attravreso un video postato anche sulla pagina Facebook Salute Lazio.

“La curva dei contagi vede un’ascesa nel Lazio anche a causa della variante Omicron. Noi oggi avremo 3.475 casi positivi, in un quadro però che è completamente diverso da un anno fa grazie all’effetto dei vaccini – ha detto D’Amato anticipando anche il dato riportato nel bollettino di oggi, 24 dicembre -. Bisogna avere fiducia nella vaccinazione e proseguire velocemente con le dosi booster. Coloro che sono coperti dalla dose di richiamo hanno un livello maggiore di protezione anche nei confronti della variante Omicron. Il quadro attuale è diverso soprattutto nelle aree mediche e nelle terapie intensive, come anche nel numero dei decessi” ha detto D’Amato rivolgendo ancora un appello a fare la prima dose a quanti non si sono vaccinati “Circa i due terzi di coloro che sono nelle terapie intensive non risultano vaccinati”.

Poi qualche numero. “Sono oltre un milione e 700mila le persone che hanno fatto la dose di richiamo. Per chi ancora non lo avesse fatto è imporrante prenotarsi subito. Così come è importante – ha aggiunto D’Amato rivolgendosi alle famiglie – approfittare di queste settimane di vacanze scolastiche per vaccinare i propri figli. Sono oltre 23mila le vaccinazioni fatte nella fascia 5-11 anni senza alcun tipo di problema. E’ importante mettere in sicurezza i propri figli per una ripresa delle attività scolastiche e anche per una ripresa delle attività di socializzazione dei più piccoli”.

L’altra arma importante, ha sottolineato ancora D’Amato, la cura con i monoclonali “che se assunti nelle prime 72 ore hanno un’azione di benenficio nei confronti dell’evolversi della malattia. Per questo è attivo il numero verde 800.118.800 per il triage telefonico oppure invito a consultare il proprio medico”.

Infine l’ultimo passaggio dedicato alle festività natalizie L’invito è a seguire le semplici regole che sono state diffuse nein giorni scorsi per trascorrere dei giorni più sereni. “La battaglia è ancora la lunga ma insieme possiamo farcela”.