Coronavirus Lazio, nessun aumento dei posti letto covid: ricoveri sotto la soglia di allerta

Non è prevista al momento alcuna apertura di nuovi posti letto covid nella rete ospedaliera del Lazio. La precisazione arriva dalla Regione, dimostrando che anche a fronte di un considerevole aumento del numero di contagi al momento la situazione resta sotto controllo dal punto di vista della pressione ospedaliera. "Non c'è alcuna esigenza - spiega ancora la Regioen - poiché lo scenario in cui troviamo fino è quello più basso".

Per la precisione il tasso di occupazione dei posti letto covid in area medica attualmente è pari al 2%, 38 punti in meno rispetto alla soglia di allerta, così come il tasso di occupazione delle terapie intensive dedicate al covid, che è pari al 3%, 10 volte più basso della soglia di allerta. La priorità però resta la vaccinazione per la popolazione.