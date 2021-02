Coronavirus, vaccini agli over 80: arrivate 70mila prenotazioni in meno di 24 ore

In poche ore, nel primo giorno di avvio della campagna vaccinale agli anziani over 80, le prenotazioni nel Lazio hanno già raggiunto quota 70mila e alle 8 di questa mattina, 2 febbraio, erano precisamente 70.396, di cui oltre 47mila nella Capitale. Il dato è riportato dall'Unità di crisi della Regione Lazio. Si tratta di prenotazioni effettuate tramite call center e tramite web al sito https://prenotavaccino-covid. regione.lazio.it, attivo h24.

Alle 22 di ieri sera, 1 febbraio, le prenotazioni erano state circa 44mila (di cui 3.386 nella Asl di Latina), poi cresciute ancora nel corso della notte. "Il sistema sta migliorando, superando progressivamente le oggettive difficoltà iniziali", spiegano dall'assessorato regionale alla Sanità. Ieri infatti l'avvio è slittato di alcune ore perché il sito, a causa del grande numero di accessi, è rimasto bloccato ed ha subito diversi crush anche nelle ore successive.

La Regione ricorda che è a disposizione degli utenti il numero 06 164161841 per l'assistenza alla prenotazioni e per eventuali disdette, attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 - 19.30, sabato con orario 7.30 - 13. Il numero verde 800 118 800 è invece a disposizione delle persone over 80 con motivi accertati di non autosufficienza, attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20, e consente di prenotare la vaccinazione a domicilio.