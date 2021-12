Lazio verso le mascherine obbligatorie all’aperto. Si alza l’attenzione per Natale

Presto nell’intera provincia di Latina, come anche il resto del Lazio, potrebbe entrare in vigore l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto durante le feste di Natale. Sembra essere questo l’orientamento della Regione che, come anticipato da RomaToday, già nella giornata di domani dovrebbe emanare un’apposita ordinanza che potrebbe entrare in vigore nella giornata di giovedì. Una misura precauzionale considerato l’aumento dei contagi da coronavirus degli ultimi giorni, senza contare l’incognita della variante Omicron, e che già assunta la scorsa settimana da molti sindaci della provincia di Latina dai prossimi giorni potrebbe quindi essere estesa a tutto il territorio pontino.

Una conferma della decisione assunta dalla Regione è arrivata nel primo pomeriggio dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’amato che in un video diffuso attraverso la pagina Salute Lazio ha voluto fare il punto sulla situazione attuale nel Lazio.

Quella che si sta chiudendo è stata la settimana dell’allargamento della campagna vaccinale anche ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni (lo scorso 15 dicembre sono iniziate le somministrazioni). E proprio in queste ore è stato raggiunto, ha spiegato D’Amato l’importante obiettivo delle prime 10mila vaccinazioni pediatriche in tutta la regione. "Tutto è andato bene, non c'è stato nessun elemento avverso; i nostri professionisti e i pediatri stanno lavorando con grande professionalità e garantendo la massima sicurezza. Questa è una vaccinazione importante innanzitutto per mettere in sicurezza i più piccoli e per far recuperare loro quegli spazi di socialità a partire dl mondo della scuola”.

L’altro importante obiettivo raggiunto in questa settimana è quello del milione e mezzo di dosi booster somministrate; “elemento questo importante - ha aggiunto l’assessore - se vogliamo maggiormente coprirci nei confronti della variante Omicron che ha una capacità di diffusione maggiore delle altre varianti conosciute". Per il contrasto all’Omicron bisogna soprattuto alzare "l’argine delle vaccinazioni, per passare le prossime festività sereni”.

Per questo, ha aggiunto ancora D’amato, “tramuteremo in un vademecum alcuni piccoli consigli” come quello di “mantenere la mascherina all'aperto, e prossimamente ci sarà un'ordinanza del presidente Zingaretti che andrà a rafforzare ciò che già Comuni hanno messo in atto soprattutto in aree affollate dello shopping". L’invito che viene rivolto ai cittadini è alla "cautela per quanto riguarda festeggiamenti con alcuni accorgimenti, creare sempre delle bolle negative tra soggetti, familiari, ospiti che siano vaccinati o abbiano fatto un tampone nelle ultime 48 ore, arieggiare i locali e lavaggio frequente delle mani. Accorgimenti che consentiranno di trascorrere un Natale sereno”.

“Dobbiamo affrontare questo periodo che probabilmente sarà ancora un po' turbolento, ma guardare con fiducia alle prossime settimane; tutto dipende da noi e dal nostro senso di responsabilità”.