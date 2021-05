Open week Astrazeneca: al via le prenotazioni per gli over 18 di Latina e del Lazio

Le somministrazioni, come specificato dalla Regione, sono in programma dal 2 al 6 giugno

Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per l'Open week Astrazeneca organizzato dalla Regione Lazio e aperto a tutti gli over 18 (nati 2003 e anni precedenti). Le somministrazioni sono in programma da mercoledì 2 giugno a domenica 6. Dopo i maturandi dunque, le cui prenotazioni terminano alle 22 di oggi, 31 maggio, si apre alla possibilità di vaccinare i giovani.

Per la prenotazione è necessario munirsi di ticket virtuale attraverso la app Ufirst e presentarsi poi, al momento della somministrazione, con il numero di prenotazione e la tessera sanitaria. Le prenotazioni sono disponibili in tutti gli hub vaccinali dedicati ad Astrazeneca fino ad esaurimento delle dosi, complessivamente 50mila in tutto il Lazio. I richiami saranno invece a fine agosto. La Regione ricorda che con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione anche durante le ore del coprifuoco.

Per ogni informazione è possibile collegarsi al sito https://www.salutelazio.it/open-day-con-ticket-virtuale. Per ritirare il ticket virtuale, fino ad esaurimento disponibilità, vai su: https://ufirst.page.link/open-day-regione-lazio.

Molti utenti stanno segnalando in queste ora un mal funzionamento del sito che crea difficoltà nella prenotazione. E' possibile che con l'intenso traffico il sistema sia rallentato.