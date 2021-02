Il piano vaccinale del Lazio, D'Amato: "Over 80 entro aprile, poi ultra 75enni"

E' partita ieri in provincia di Latina e in tutto il Lazio la campagna vaccinale per gli over 80, che proseguirà, in base al numero dei vaccini a disposizione". "Abbiamo avuto 240mila prenotazioni per gli over 80, andremo avanti per i prossimi due mesi e contiamo di finire a fine aprile o nei primi giorni di maggio. Poi passeremo a vaccinare la fascia 75-79 anni, comprendendo anche le grandi fragilità, e via via proseguiremo con i 70-74enni e pensiamo di arrivare entro l'estate alla fascia dei 60enni".

Lo ha spiegato all'Adnkronos Salute l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, a margine di un evento che si è tenuto questa mattina presso l'azienda Bsp Pharmaceuticals di Latina dove viene prodotto l'anticorpo monoclonale di Lilly che sarà distribuito e utilizzato in Italia dopo l'ok dell'Aifa.

"Queste vaccinazioni - ha spiegato ancora l'assessore regionale - si faranno con le prenotazioni come già fatto con gli over 80, aumenteranno i luoghi dove farli, siamo partiti con 50 punti vaccinali, ma possono essere incrementati. Poi accanto a queste somministrazioni, cominceranno le vaccinazioni con il prodotto Astrazeneca, che partiranno dai 55enni e poi dai 55 anni a scendere. Questi dovranno rivolgersi al proprio medico di famiglia che prenoterà le vaccinazioni per queste classi di età. Contiamo di metterci due settimane per vaccinare ogni classe d'età e di arrivare ad agosto avendo esaurito la fascia dei 50enni, per poi puntare ai 40enni. Dobbiamo però avere le dosi a disposizione. Abbiamo 4mila medici di famiglia, se dobbiamo considerare almeno 50 dosi a medico dovremmo avere almeno 200mila dosi del vaccino".