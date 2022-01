Coronavirus, D’Amato: “Nel Lazio il picco atteso nella terza settimana di gennaio”

Resta alta l’attenzione nella provincia di Latina come in tutto il Lazio dopo che la curva dei contagi da coronavirus, con la fine del 2021 e l’inizio del 2022 ha conosciuto un importante impennata. L’incidenza nelle ultime settimane è cresciuta di molto con il conseguente aumento della pressione sulle strutture ospedaliere. Ma il picco dei contagi non è ancora stato raggiunto, come ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato intervenuto ieri a margine della visita della ministra degli Affari Esteri della Germania, Annalena Baerbock, all'hub vaccinale del Parco della Musica a Roma.

"Nel Lazio ci aspettiamo il picco di casi nella terza settimana di gennaio - ha detto D’Amato - I nostri tecnici ci dicono che entro il mese ci sarà la curva del picco, un segnale da guardare con attenzione".

Sul rischio che il Lazio passi dalla zona gialla a quella arancione l'assessore ha chiarito che "non si può escludere, siamo prudenti dipende dall'andamento dell'incidenza e dalla capacità di vaccinare”. Ricordiamo infatti che per passare dalla zona gialla all’arancione l’incidenza deve essere superiore ai 150 casi ogni 100mila abitanti e la percentuale di occupazione dei posti letto deve essere superiore al 20% nelle terapie intensive e del 30% nei reparti di area non critica.

Allo stato attuale, secondo gli ultimi dati ufficiali resi noti dalla Regione con il bollettino del 7 gennaio, l’incidenza è arrivata a 820 casi per 100mila abitanti, mentre l’indice Rt è stabile a 1.06. Sul portale Arenas sono riportati invece i dati relativi all’occupazione dei posti letto aggiornati a ieri 10 gennaio: stabile la percentuale nelle terapie intensive dove resta del 21%, in aumento di un punto quella invece nei reparti ordinari dove sale al 24%. La classificazione complessiva del rischio, per il Lazio, è “alta”.

"Non possiamo che ribadire a tutti di vaccinarsi, perché due anni fa non c'erano le cure, non c'era il vaccino e quell'ondata drammatica era legata ad un fatto imprevedibile. Ma oggi il modo di non intasare gli ospedali c'è, è il vaccino. C'è un atto anche un po' di egoismo: non ci si rende conto che così si danneggia se stessi ma anche gli altri e sicuramente i tanti medici, infermieri, operatori della sanità che da due anni, tutti i giorni, stanno facendo i conti con questa malattia che questa volta, purtroppo va detto, si poteva evitare” ha detto invece il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "I dati delle terapie intensive e dei ricoveri mostrano, nella stragrandissima maggioranza, che si tratta di persone non vaccinate. Quindi noi abbiamo gli ospedali pieni perché le persone non si sono vaccinate o si sono vaccinate in ritardo. Con il profondo del cuore ribadisco: vacciniamoci, vaccinate i vostri figli".