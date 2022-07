Quarta dose, l'annuncio di D'Amato: dal 14 luglio il Lazio pronto alla quarta dose per over 60

Manca solo il via libera ufficiale, con la circolare del ministero della Salute e l'ok definitivo da parte dell'Aifa, poi partirà la nuova campagna vaccinale per la quarta dose agli over 60 anche nel Lazio e in provincia di Latina. Ad annunciarlo è stato oggi, lunedì 11 luglio, l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, facendo il punto sui contagi Covid e specificando che, dopo l'ok del ministero, le prenotazioni partiranno dal 14 luglio.

"Siamo in attesa - spiega D'Amato - della circolare del ministero della Salute e dell'ok da parte di Aifa, a seguito del quale da giovedì 14 si potrà prenotare la quarta dose agli over 60 sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità. La somministrazione della quarta dose per over 60 potrà esser fatta anche presso il proprio medico di medicina generale e nelle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale".

A breve veranno comunicate anche le modalità di prenotazioni e somministrazione anche per la provincia di Latina.