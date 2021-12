Dose booster per gli under 18: in poche ore già 10mila prenotazioni

Sono state aperte con diverse ore di anticipo rispetto alla programmazione le prenotazioni per la dose di richiamo rivolta alla fascia di età 16-17 anni e alla fascia 12.15 anni per bambini e ragazzi con elevata fragilità motivata da patologie preesistenti.

L'Unità di cirisi della Regione Lazio ha già annunciato che, nell'arco di poche ore, sono state già superate le 10mila prenotazioni sul portale regionalehttps://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home. Partono invece da domani, 29 dicembre, le prenotazioni per le somministrazioni di vaccino in notturna negli hub della Capitale, che faranno orario esteso anche la notte, fino alle 24. In questo caso le prime disponibilità partono dalla giornata del 30 dicembre.