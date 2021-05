Vaccini Johnson & Johnson in farmacia: in tre ore 6mila prenotazioni

E' ufficialmente online sul portale Salutelazio.it la prenotazione del vaccino Johnson & Johnson in farmacia. Nella prima mezz'ora di apertura si sono raggiunte già le mille prenotazioni. In tre ore la cifra ha raggiunto quota 6mila cittadini prenotati.

Nello specifico, 2.630 sono le prenotazioni nella città di Roma, 1.393 nella provincia di Roma, ben 844 nella provincia di Latina, 680 in provincia di Frosinone, 114 nella provincia di Rieti e 188 a Viterbo.

"Un vero e proprio successo - commenta la Regione attraverso la pagina Facebook istituzionale - dovuto alla collaborazione con Federfarma e alle altre organizzazioni rappresentative della categoria e le strutture del Servizio Sanitario Regionale. Da oggi i cittadini del Lazio hanno uno strumento in più per aderire alla campagna vaccinale". A regime saranno oltre mille le farmacie aderenti. Per prenotare è possibile utilizzare il sito: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome e seguire la propria fascia d'età.

"Ora avanti tutta - commenta l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato - recuperando anche quelle incertezze sulla vaccinazione in alcune fasce di età. Ai medici di medicina generale si stanno aggiornando gli elenchi dei loro assistiti vaccinati e prenotati, dunque sarà loro compito effettuare un recall fra coloro che non si sono vaccinati e che non risultano fra i prenotati. Questa operazione è molto importante e possono farla innanzitutto i medici di medicina generale, convincendo alla vaccinazione gli utenti che abbiano ancora dei dubbi".