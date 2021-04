Coronavirus Lazio, quasi un milione di prenotazioni per fare il vaccino nelle prossime settimane

Prosegue senza sosta e non si fermerà neppure nei giorni di Pasqua e Pasquetta la campagna di vaccinazioni nel Lazio. Finora nella regione sono state effettuate complessivamente 1 milione 121.026 vaccinazioni e di queste 321.561 sono persone alle quali è stata somministrata la seconda dose.

In provincia di Latina sono 73.340 le vaccinazioni effettuate finora.

Alle 12 di oggi, sabato 2 aprile, secondo gli aggiornamenti del portale regionale del Lazio sono state 995.917 le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid da effettuare nelle prossime settimane. Scendendo nel dettaglio le prenotazioni sono 556.278 per Roma città, 208.084 nella provincia di Roma, 78.858 per la provincia di Latina, 74.848 per la provincia di Frosinone, 54.389 per la provincia di Viterbo e 23.460 per la provincia di Rieti.