Vaccini, dopo l'annuncio del Green Pass boom di prenotazioni nel Lazio

In poco più di 24 ore 55mila richieste sulla piattaforma di prenotazione di Salute Lazio. Zingaretti: "Grazie a Draghi per il suo impegno chiaro e netto"

Alle 17 di ieri, 23 luglio, erano arrivate a 55mila le nuove prenotazioni di vaccino nel Lazio dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio dei ministri Mario Drghi sul Green Pass. "Un risultato davvero incoraggiante - commenta l'assessore alal Sanità Alessio D'Amato - che spinge la campagna vaccinale del Lazio con una proiezione, a regime di copertura con i nuovi prenotati, di oltre l’80%, in prevalenza c’è un’ottima adesione anche della componente giovanile. Confermo l’obiettivo di immunizzare con doppia dose il 70% della popolazione vaccinabile entro l’8 agosto. Ricordiamo che le prenotazioni possono essere effettuate sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home. E’ necessario che siano garantite le forniture corrispondenti alle nuove prenotazioni".

"Ringrazio il presidente Draghi - ha commentato ieri anche il presidente della Regione Nicola Zingaretti - per il suo impegno, chiaro e netto. Sono felice che il suo annuncio abbia ottenuto grandi risultati con la crescita delle prenotazioni dei vaccini, e sicuramente sarà così anche nlle giornate future. Tutti devono fare la propria parte. Io farò la seconda dose del vaccino domenica. Il teorema per cui si deve essere liberi di non vaccinarsi o di non seguire le regole e totalmente falso. La verità è un'altra, e cioè che noi torneremo liberi di vivere se ci vacciniamo e se con responsabilità seguiamo le regole che ci siamo dati. Questa è la verità, non altre".