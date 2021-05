Coronavirus, il primato del Lazio: prima regione per numero di test e tamponi

Un record per il Lazio nel periodo della pandemia. Secondo il report del ministero della Salute è infatti la prima regione italiana per numero di persone testate in questo lungo periodo. Ad oggi sono infatti 4.294.005 i cittadini sottoposti a test o tampone per il rilevamento dell'infezione da covid. Lo annuncia l'Unità di crisi della Regione Lazio.

Un numero importante che esprime una capacità di testing molto elevata, che ha consentito di gestire al meglio il tracing. Anche nella giornata di ieri, 27 maggio, sono stati effettuati, nonostante il calo generale dei contagi, 25mila test, di cui 12mila tamponi molecolari e quasi 13mila antigenici.