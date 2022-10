Coronavirus, autorizzata dal Ministero la quinta dose del vaccino. Come funziona e chi può farla

Così come previsto dagli esperti a partire dal mese di ottobre è stata registrata anche in provincia di Latina e nel Lazio, come nel resto del Paese, una ripresa della curva dei contagi da coronavirus, in conseguenza anche di un allentamento delle misure (dal 1° ottobre è caduto anche l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto).

Ma se le misure sono andate progressivamente alleggerendosi nelle ultime settimane, prosegue invece la campagna vaccinale. Dalla Regione Lazio hanno fatto sapere nelle scorse ore che il Minstero della Salute ha emanato a tal proposito una nuova circolare che autorizza e raccomanda un'ulteriore dose di richiamo (la cosiddetta quinta dose) con vaccino a mRNA bivalente per alcune categorie di persone. Nello specifico per:

- persone over 80 anni

- ospiti delle strutture residenziali per anziani RSA

- over 60 con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti (allegato 1 della circolare)

- over 60 che ne facciano richiesta

Questi soggetti, però, aggiungono dall’Assessorato regionale alla Sanità del Lazio, devono aver già ricevuto una seconda dose booster con vaccino a mRNA monovalente (la cosiddetta quarta dose) e che per l'inoculazione dell'ulteriore dose devono essere trascorsi almeno 120 giorni dall'ultima somministrazione o dall'ultima infezione da Covid19 (data del test diagnostico positivo). Ricordiamo che seguito dell’autorizzazione da parte di Ema e Aifa sono ora disponibili due formulazioni bivalenti di vaccini a m-RNA entrambe utili ad ampliare la protezione contro diverse varianti e a mantenere una protezione ottimale contro la malattia Covid-19 :

- original/omicron BA.1 di Spikevax e Comirnaty

- original/BA.4-5 di Comirnaty.

In provincia di Latina nelle scorse settimane sono già iniziate le prime somministrazioni della quinta dose. Tutte le informazioni si possono trovare al link https://www.salutelazio.it/formulazioni-bivalenti-dosi-di-richiamo, mentre le prenotazioni si possono effettuare al seguente link prenotavaccino-covid.regione.lazio.it