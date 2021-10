Coronavirus: sale ancora la curva settimanale, sono 288 i casi. Vaccinazioni in calo

Si conferma in salita, nella seconda parte del mese di ottobre, la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Una situazione che si riflette anche nella settimana appena trascorsa, quella che va dal 20 al 26 ottobre, oggetto dell’ultimo bollettino della Asl e in cui sono stati registrati 288 casi. Sono ben 90 in più rispetto alla scorsa settimana (quella compresa tra il 13 e il 19 ottobre) quando i contagi erano stati 198, mentre in quella ancora precedente (compresa tra il 6 e il 12 ottobre) erano stati 164.

Guardando nello specifico, ci sono stati picchi anche superiori ai 50 casi giornalieri (tabella in basso), in tre diverse occasioni, come non accadeva ormai da mesi determinando una ripresa della curva che rispecchia anche l’andamento in tutta la regione Lazio.

Analizzando gli altri dati del bollettino, sono in calo però i nuovi ricoveri che nel periodo preso in considerazione sono stati 9 (erano stati 12 tra il 13 e il 19 ottobre e 10 tra il 6 e il 12 ottobre); un solo decesso è stato registrato nell’intera settimana quando, e questa è la buona notizia, sono aumentati i guariti che in totale sono stati 212.

Hanno invece fatto registrare un brusco calo le vaccinazioni che sono state 7509 in tutta la settimanale nel territorio pontino (una settimana fa erano state 10509).

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi casi (tabella in basso), ben 74 sono stati registrati ad Aprilia, circa un quarto del totale (la settimana scorsa erano stati 55); altri 35 ne sono stati poi riscontrati a Latina (la settimana scorsa erano stati 31) e 32 a Fondi (la settimana scorsa erano stati 26); 24 sono stati a Cori (la settimana scorsa erano stati 14) e 16 a Formia (la settimana scorsa erano stati 2), 15 a Lenola (la settimana scorsa erano stati 13), 14 poi a Terracina (la settimana scorsa erano stati 8), 13 a Cisterna (la settimana scorsa erano stati 3) e Pontinia (la settimana scorsa erano stati 8) e 12 a Sezze (la settimana scorsa erano stati 6). Sono 10 i comuni in cui non sono state accertate nuove positività.