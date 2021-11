Coronavirus Lazio, prenotazioni aperte per il richiamo del vaccino Johnson & Johnson

Prosegue la campagna di vaccinazione anti Covid della Regione Lazio. Sono infatti state aperte ieri, 6 novembre, le prenotazioni della dose di richiamo del vaccino anti Covid-19 per le persone di tutte le classi d'età che hanno ricevuto il vaccino Janssen (Johnson & Johnson) da almeno 180 giorni.

Come dose di richiamo verranno somministrati i vaccini Comirnaty (Pfizer/BioNTech) e Spikevax (Moderna) secondo le indicazioni di Aifa. Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario, infatti, è per ora possibile utilizzare come dose di richiamo un vaccino a mRna autorizzato in Italia.

Nel Lazio si sono già prenotate oltre 3mila persone. In provincia di Latina le richieste pervenute per effettuare il richiamo sono 116.