Coronavirus: nel Lazio curva ancora in discesa. Sono meno anche i ricoverati

Continua la sua fase in discesa la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio, un andamento che si rispecchia anche nella provincia di Latina. Ma l’ultima settimana appena trascorsa racconta anche di un alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere.

Guardando nello specifico i dati, nella settimana tra l’11 e il 17 settembre sono stati registrati 9.159 nuovi casi in tutta la regione, con una media di circa 1.300 ogni giorno. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’amato lo scorso giovedì 15 settembre, in questa settimana come nella precedente c'è stato un calo nel numero dei contagi giornalieri di circa il 10%; anche l’incidenza è scesa raggiungendo i 167 casi ogni 100mila abitanti (la settimana precedente era di 186 casi ogni 100mila abitanti), mentre l’indice Rt è stabile a 0.92.

Coronavirus: tutti i dati bell’ultima settimana nel Lazio

Andiamo ora a vedere come è andata l’ultima settimana anche rispetto a tutti gli altri parametri. Secondo l’ultimo bollettino della Regione di sabato 17 settembre gli attuali positivi sono all’incirca 40mila, il 7,8% in meno rispetto al dato della settimana precedente (3.322 sono i contagiati attuali in meno). Ma si alleggerisce, come detto all’inizio, anche la pressione sulle strutture ospedaliere: sempre secondo l’ultimo report regionale, i positivi ospedalizzati nel Lazio sono 403, di cui 378 sono nei reparti di area non critica e 25 in terapia intensiva (la settimana scorsa i ricoverati erano 473 di cui 436 nei reparti ordinari e 37 in terapia intensiva). Stando agli ultimi dati riportati da Agenas, e aggiornati al 16 settembre, è de 6% la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica nel Lazio, mentre è stabile al 3% quella in terapia intensiva. Nell’ultima settimana considerata, infie, i decessi sono stati 19.