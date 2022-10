Coronavirus, curva in calo dopo settimane nel Lazio. Aumentano i ricoverati, ma con meno pazienti gravi

Dopo circa un mese fa segnare una lieve flessione la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio, come si è verificato anche nella provincia di Latina. Nell’ultima settimana i contagi hanno rallentato la loro corsa, mentre però sono aumentati leggermente i decessi. E’ in crescita anche il numero dei ricoveri ma è da segnalare che sono meno i pazienti nelle terapie intensive.

Contagi in calo

Questa la situazione che emerge analizzando l’ultima settimana nel Lazio quella che si conclude oggi, domenica 23 ottobre. Facendo parlare i numeri sono 22.430 i casi accertati in totale, in calo del 5,8% rispetto alla precedente rilevazione, quella del 16 ottobre. Secondo i dati diffusi dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, non cresce più e si stabilizza, dopo settimane, l’incidenza che è di 417 casi ogni 100mila abitanti mentre è in discesa il valore dell’indice Rt che è di 1.03.

Tutti gli altri dati

Andando ad analizzare tutti gli altri dati, anche questa settimana si sfiorano i 60mila attuali positivi mentre, come detto, sale leggermente il numero dei ricoverati. Secondo l’ultimo bollettino di oggi della Regione (i particolari nella foto i basso), i pazienti in ospedale sono 661: di questi 630 si trovano nei reparti ordinari mentre 31 sono in terapie intensiva. Una crescita che in termini percentuali è di circa l’8% (la scorsa settimana i ricoverati totali erano 611 di cui 572 nei reparti ordinari e 39 in terapia intensiva). Se consideriamo i dati forniti dal portale Agenas - aggiornati al 22 ottobre -, la percentuale di occupazione dei posti letto è al 10% nei reparti di area non critica (un anno fa nel stesso giorno era del 5%) e al 4% nelle terapie intensive (un anno fa nello stesso giorno era del 5%). Per quanto riguarda i decessi, infine, sono stati 38, in aumento rispetto ad una settimana fa, nessuno nella provincia di Latina.