Coronavirus Lazio, casi in crescita nell’ultima settimana. Risalgono i ricoveri, ma sono meno i decessi

Per la seconda settimana consecutiva la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio fa segnare un segno più; una crescita di circa il 50% rispetto alla settimana precedente. Scende invece il numero dei decessi, mentre ha ripreso a salire quello dei ricoverati, in particolare dei positivi nei reparti di area non critica.

Nel periodo compreso tra lunedì 26 settembre e domenica 2 ottobre i nuovi casi certificati in tutta la regione (secondo i dati diffusi quotidianamente dall’Assessorato alla Sanità del Lazio) sono stati 19.873, mentre in quella precedente erano stati 13.210. Sulla ripresa dei contagi pesa sicuramente la riapertura delle scuole e sarà importante ora analizzare l’andamento della curva dopo che da ieri, 1 ottobre, è caduto anche l’obbligo di indossare le mascherina sui mezzi pubblici. Secondo i dati diffusi dall’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato lo scorso giovedì 29 settembre, poi, nel Lazio è in crescita anche l’incidenza che passa dai 191 casi ogni 100mila abitanti della scorsa settimana ai 238 casi ogni 100mila abitanti di quella che si conclude oggi; cresce anche il valore Rt che sfiora l’1, ed è allo 0.99.

Coronavirus: tutti i dati nell’ultima settimana nel Lazio

Analizziamo ora tutti gli altri dati. Secondo l’ultimo bollettino di oggi diffuso dalla Regione, domenica 2 ottobre, gli attuali positivi nel Lazio sono 45.589, in aumento del 13% rispetto al 25 settembre. Come detto, aumenta anche il numero dei ricoveati; sempre secondo l’ultimo report regionale, infatti, sono 470 i pazienti ricoverati di cui 443 nei reparti di area non critica e 27 in terapia intensiva, mentre la scorsa settimana i positivi ospedalizzati erano 358 di cui 333 nei reparti ordinari e 25 in terapia intensiva. Stando agli ultimi dati riportati da Agenas, e aggiornati all’1 ottobre è del 7% la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica nel Lazio (in aumento di due punti percentuali in una settimana), mentre è stabile al 3% quella in terapia intensiva. Nell’ultima settimana considerata, infine, i decessi sono stati 11, in calo rispetto alla precedente.