Coronavirus, la corsa dei contagi rallenta ancora nel Lazio. Meno di 200mila gli attuali positivi

Il coronavirus rallenta ancora la sua corsa anche nel Lazio: i dati registrati nell’ultima settimana, infatti, confermano la discesa della curva iniziata dopo il picco registrato nella metà del mese di luglio. Nel periodo compreso tra il 31 luglio e il 6 agosto i contagi totali accertati sono stati 23.784 con una media giornaliera di circa 3.300 casi. Secondo i dati resi noti lo scorso 4 agosto dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, il numero dei casi su base settimanale è sceso del 30% ed è diminuita anche l’incidenza ora a 556 casi per 100mila abitanti con il valore Rt che scende a 0.89.

Tutti i dati nel Lazio

Dando uno sguardo ai dati dell’ultima settimana, come detto nel periodo considerato si sono contagiate quasi 24mila persone e secondo l’ultimo bollettino della Regione del 6 agosto, sono 186.208 gli attuali positivi (nel report di sabato 30 luglio erano 213.851). La maggior parte di questi sono in cura in isolamento domiciliare a casa, mentre sono meno di mille i ricoverati totali di cui 934 nei reparti ordinari degli ospedali e 53 nelle terapie intensive. Anche questo dato è in calo rispetto alla scorsa settimana quando i ricoverati erano i totale 1.175 (di cui 1.111 nei reparti ordinari e 64 in terapia intensiva). Secondo i dati riportati sul portale Agenas, e aggiornati al 5 agosto, la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica è al 15%, quella nelle terapie intensive è al 6%. Nell’ultima settimana presa in considerazione, poi, i decessi sono stati 82.

Anche nel territorio della provincia di Latina la curva dei contagi da coronavirus conferma la sua fase discendente i questo inizio di agosto; secondo l’ultimo bollettino settimanale della Asl il calo è stato del 27,48%.