Coronavirus, curva ancora in calo nel Lazio: -17% in una settimana e più di 16mila casi

Conferma la sua fase discendente la curva dei contagi da coronavirus in tutto il Lazio (come accade anche nella provincia di Latina). Lo testimoniano i dati analizzati su base settimanale nel periodo compreso tra lunedì 31 ottobre e domenica 6 novembre. L’andamento in calo è iniziato ormai nelle scorse settimane, nella seconda metà del mese di ottobre, e viene confermato anche in quella che si è appena conclusa in cui però il numero dei ricoverati è rimasto pressoché stabile.

Coronavirus Lazio: i contagi nell’ultima settimana

Facendo parlare i numeri, i nuovi casi accertati nell’ultima settimana sono stati 16.606 in calo del 17,4% rispetto agli oltre 20mila della precedente rilevazione. Anche la riduzione dei valori dell’incidenza e dell’indice Rt raccontano di un rallentamento della corsa del Covid-19 nell’intera regione: secondo i dati resi noti dall’Assessorato alla Sanità del Lazio lo scorso giovedì 3 novembre l’incidenza è di 377 casi ogni 100mila abitanti (la settimana precedente era di 394 casi ogni 100mila abitanti), mentre l’Rt è sceso a 0.89.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Diamo ora uno sguardo a tutti gli altri dati. Partiamo dagli attuali positivi il cui numero è sceso nell’ultima settimana sotto la soglia dei 50mila (come si vede dalla tabella in basso sono 49.359 secondo l’ultimo bollettino della Regione di oggi domenica 6 novembre) mentre secondo il report di domenica scorsa erano più di 52mila. E’, come detto, stabile invece il numero dei ricoverati: negli ospedali del Lazio ad oggi ci sono 641 pazienti positivi al Covid-19, mentre una settimana fa erano appena tre in più. Sono 611 i pazienti nei reparti di area non critica (nella precedente rilevazione erano 606) a cui si aggiungono le 30 persone in terapia intensiva (la settimana scorsa erano 32). Infine, negli ultimi sette giorni sono stati registrati 35 decessi legati al coronavirus, lo stesso numero della scorsa settimana, con il totale che dall’inizio della pandemia sale a 12.254.