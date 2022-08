Coronavirus, dati in discesa nel Lazio nell’ultima settimana: -33% di casi e ricoveri in calo

Continua la sua fase discendente la curva dei contagi da coronavirus non solo nella provincia di Latina, ma anche in tutto il Lazio. I dati di questa settimana, tutti in calo, raccontano infatti di un rallentamento della corsa dei contagi ma anche di un alleggerimento della pressione sugli ospedali e di una riduzione dei decessi.

Facendo parlare i numeri, nel periodo compreso tra il 7 e il 13 agosto i casi accertati in tutta la regione sono stati 15.871 (di cui 2.304 nella provincia di Latina) con una media di circa 2.200 ogni giorno; rispetto alla precedente rilevazione è stato registrato un calo nel numero dei positivi su base settimanale del 33,27%. E’ in calo, come reso noto dall’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, anche l’incidenza scesa a 387 casi ogni 100mila abitanti (la scorsa settimana era di 556), mentre il valore Rt è stabile a 0.88.

Tutti i dati nel Lazio

Ma come detto negli ultimi sette giorni sono diminuiti tutti i dati nel Lazio: gli attuali positivi sono 152.735, oltre 30mila in meno rispetto al dato riportato nel bollettino del 6 agosto scorso. Ed è calato anche il numero dei ricoverati: secondo l’ultimo report della Regione di ieri, 13 agosto, i positivi ospedalizzati sono 899, di cui 847 sono nei reparti di area non critica e 52 in terapia intensiva (la settimana scorsa i ricoverati erano 984 di cui 934 nei reparti ordinari e 55 in terapia intensiva). Secondo gli ultimi dati riportati da Agenas, e aggiornati al 13 agosto, è scesa al 13% la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica, mentre è stabile al 6% quella in terapia intensiva. Infine, nell’ultima settimana presa in considerazione i decessi sono stati 54, in calo del 34% rispetto agli 82 della precedente rilevazione.