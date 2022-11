Coronavirus, casi in leggera ripresa nel Lazio. Sono quasi 20 in una settimana con un +14,6%

Dopo qualche settimana di flessione torna a crescere la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio, come è accaduto anche nella provincia di Latina. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati proprio della settimana che si è appena conclusa e che prende in considerazione i giorni tra lunedì 7 e domenica 13 novembre.

I nuovi casi in tutta la regione sono stati 19.031 con un aumento del 14,6% rispetto alla precedente analisi, e una curva che però su base giornaliera si mantiene costante, quasi sempre sopra i 2mila positivi in 24 ore.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Guardando gli altri dati, se quello dei ricoveri parallelamente ai contagi fa segnare una ripresa (confermando comunque l’andamento delle scorse settimane), di segno opposto è quello dei decessi legati al Covid-19: nei giorni analizzati in totale sono stati 22 a fronte dei 35 del precedente rilevamento, mentre in totale dall’inizio della pandemia (come si può vedere dalla tabella in basso) sono più di 12mila. Tornando ai ricoverati, secondo l’ultimo bollettino che ha diffuso la Regione Lazio ieri, domenica 13 novembre, sono 665 i positivi negli ospedali della regione (una settimana fa erano 641). Più nello specifico, nei reparti ordinari ce ne sono 637, in aumento rispetto ai 611 del report di domenica 6 novembre, ma, anche se in maniera lieve, sono diminuiti i pazienti nelle terapie intensive che sono 28 (una settimana fa erano 30). Infine, per quanto riguarda gli attuali positivi, restano sotto la soglia dei 50mila, con un dato che si mantiene quasi stabile rispetto ad una settimana fa.