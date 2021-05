Open day Astrazeneca per gli over 40: sold out in tre ore a Latina, Viterbo e Roma

Un successo, almeno stando alle prenotazioni, l'iniziativa dell'open day Astrazeneca voluta dalla Regione Lazio. Le modalità di accesso per presentarsi nei centri vaccinali indicati nel Lazio e nella provincia di Latina sono state comunicate nel pomeriggio di ieri, 13 maggio, per le giornate di sabato 15 e domenica 16 maggio. Ma in meno di tre ore si è registrato un sold out.

A comunicarlo è stato l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato: "Un successo straordinario - ha dichiarato - In meno di tre ore sold out a Roma, Frosinone, Latina e Viterbo. La modalità del ticket virtuale ha funzionato e sono rimasti pochi slot all'outlet di Valmontone e Rieti. L'esperienza è da ripetere con un numero di dosi necessariamente maggiore che richiederemo alla struttura commissariale".

In provincia di Latina due le sedi disponibili per la somministrazione del siero Astrazeneca agli over 40: quella del teatro San Francesco di Latina e quella di via Spaventola a Formia, per un totale di un migliaio di dosi disponibili: 300 al giorno per il capoluogo e 200 per la città del sud pontino. Tutto esaurito in pochissimo tempo.