Rientro a scuola, tamponi per gli studenti: i drive in a disposizione in provincia di Latina

La Regione Lazio al lavoro per un rientro a scuola in sicurezza. Una campagna di tamponi per la rilevazione del coronavirus è destinata agli studenti ed è in programma in vista proprio del rientro in classe degli studenti dopo le vacanza natalizie.

“Sarà potenziato - spiegano dall’Assessorato alla Sanità - il contact tracing con 27 drive-in a disposizione degli studenti a partire dal 7 di gennaio”. Sarà possibile prenotare sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) indicando l’Istituto scolastico; è necessaria la tessera sanitaria.

Dei 27 drive in a disposizione, 6 sono nella provincia di Latina. Questo l’elenco delle strutture in tutto il Lazio: via Clauzetto, IDI, Santa Maria della Pietà, Cristo Re e Villa Betania (Asl Roma 1), Togliatti e Zooprofilattico (Asl Roma 2); Forlanini e Fiumicino (Asl Roma 3). Nelle Province Riello e Cittadella della Salute a Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana, Acquapendente (Asl di Viterbo); ex Istituto Sani, Casa della Salute di Priverno, ospedale Fiorini di Terracina, Di Liegro a Gaeta, ex Rossi Sud 1 e 2, drive-in di Gaeta (Asl di Latina); via del Terminillo a Rieti e Magliano Sabino (Asl di Rieti); Frosinone, Sora, Cassino e Ceccano (Asl di Frosinone).