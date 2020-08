Coronavirus Lazio, al via i test sierologici sul personale scolastico: interessati in 120mila

Hanno preso il via oggi, giovedì 20 agosto, nel Lazio i test sierologici per docenti e personale scolastico in vista dell’inizio del nuovo anno fissato per il prossimo 14 settembre. In tutta la regione saranno interessati circa 120mila operatori del settore, tra insegnanti, personale non docente ed autisti.

Questa mattina il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato hanno visitato al sede della Asl Rm2 di Torrenova per assistere all’avvio della campagna per una “scuola sicura”. Nella struttura vengono effettuati oggi, infatti, i primi 70 test sierologici ,che prenderanno il via nei prossimi giorni anche a Latina per la per la ricerca di chi è venuto a contatto con il coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Finora si sono prenotati in 10mila al test su base volontaria; si stima una possibile adesione dell'80% del personale scolastico alla campagna. Per noi la scuola è centrale, perché bisogna riprendere i cicli formativi in piena sicurezza. Noi dobbiamo tornare a vivere sicuri con la massima responsabilità” ha detto il presidente della Regione Zingaretti.