Coroanvirus, D’Amato: “Nel Lazio vaccineremo i 30enni entro luglio”

L’annuncio dell’assessore alla Sanità intervenuto anche sul tema dei richiami: “Sull'intervallo di 42 giorni tra la prima e la seconda dose sarei cauto”. Per ora si mantengono le tre settimane

Mentre nel Lazio la campagna vaccinale contro il coronavirus procede spedita e le somministrazioni hanno superato la quota dei 2 milioni e 200mila, si guarda già ai prossimi obiettivi, a partire da quelli che interesseranno le fasce di età più giovani. E a farlo è stato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato: "Vaccineremo i 30enni entro luglio, mentre l'80% della popolazione target sarà immunizzata entro agosto, ovvero tutti i vaccinabili dai 18 anni in su” ha detto ospite di “Oggi è un altro giorno” su RaiUno segnando due tappe che potranno rivelarsi cruciali per la campagna vaccinale del Lazio.

"Faremo per i giovani una campagna proattiva - ha poi aggiunto - e apriremo i centri vaccinali nei posti di lavoro, nei luoghi sportivi, nelle farmacie. Anche in occasione delle partite degli Europei siamo pronti a vaccinare presso lo stadio Olimpico. Quando si scende con l'età diminuisce l'adesione e dunque va favorita la partecipazione alla campagna”.

Lo stesso D’amato intervenuto ieri a SkyTg24 si è espresso anche sulla raccomandazione arrivata nelle scorse ore dal Ministero per richiami dei vaccini dopo 42 giorni anziché dopo 21. “Sull'intervallo di 42 giorni tra la prima e la seconda dose di vaccini sarei cauto - ha detto D’Amato -. Nel Lazio confermiamo la seconda dose per chi ha già la prenotazione, dopodichè temo un riflesso negativo sulla campagna perché chi riceverà la prima dose a giugno dovrebbe poi farsi la seconda dose ad agosto, quando di mezzo ci sono le vacanze. Quindi per il momento noi manteniamo i 21 giorni. Poi riadetteremo il sistema informatico, ma resto prudente".

Intanto da stanotte saranno aperte le prenotazioni per la fascia d'età 55-54 anni, ovvero i nati nel 1966 e 1967 di tutto il Lazio. “Siamo saliti a oltre 48mila dosi giornaliere dei vaccini, prosegue la maratona e rimaniamo in quota. Dall'11 maggio si sale oltre le 50mila dosi al giorno” ha detto poi l’assessore D’Amato.