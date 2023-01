Coronavirus, vaccini per i bambini tra i 6 mesi e i 4 anni: somministrazioni anche nel Lazio

Dopo la ricordare del Ministero della Salute del 9 dicembre. Il vaccino viene raccomandato per i piccoli "che presentino condizioni di fragilità”, ma su richiesta del genitore è disponibile anche per i piccoli che non hanno fragilità