Coronavirus, vaccini per il personale scolastico: quasi 14mila prenotazioni nel Lazo

I numeri fatti registrare nelle prime 10 ore dal via alle prenotazioni; in provincia di Latina sono state più di mille. Le somministrazioni partiranno lunedì 22 febbraio

Sono iniziate oggi, giovedì 18 febbraio, in provincia di Latina e nel Lazio le prenotazioni per il vaccino contro il coronavirus riservate ai docenti ed al corpo scolastico di scuole e università. Il via è stato dato a mezzanotte e a fare un primo bilancio è stata l’Unità di Crisi della Regione Lazio sulla base dei dati aggiornati alle 10 di questa mattina.

In totale in tutta la regione sono 13831 le prenotazioni per la vaccinazione del personale docente e non docente (non studenti) già effettuate, 1080 quelle nella provincia di Latina. Dando uno sguardo alle altre province, 7860 sono arrivate dalla Capitale, 2791 dalla provincia di Roma, 1066 da quella di Frosinone, 312 da quella di Rieti e 722 infine dalla provincia di Viterbo. “Il 97% è stata eseguita tramite piattaforma web e il 3% tramite call center”, spiegano dall’Unità di Crisi della Regione Lazio.

“Sono partite bene da questa notte a mezzanotte le prenotazioni riservate ai docenti ed il corpo scolastico di scuole e università. Presto il servizio sarà esteso anche agli over 55 anni dopo la decisone di Aifa sul vaccino Astrazeneca e la formalizzazione del Ministero della Salute. Le prenotazioni sono per i docenti delle scuole e delle università e non per gli studenti over 18 che potranno farlo dal loro medico di famiglia quando arriverà il proprio turno. Verranno effettuate verifiche a tappeto”.

Come prenotarsi per il vaccino

Ricordiamo che la prenotazione per il vaccino si può fare online al sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home e occorre avere con sé la tessera sanitaria. La prenotazione sarà scaglionata per fasce di età secondo il calendario: 45-55 anni dal 18 febbraio; 35-44 anni dal 22 febbraio; under 34 anni dal 26 febbraio. Il vaccino è quello di AstraZeneca e le somministrazioni avranno inizio il 22 febbraio. Il ciclo di vaccinazione consiste in due dosi separate; con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella stessa sede. La seconda dose sarà somministrata tra la 10° e la 12° settimana successiva alla prima dose.