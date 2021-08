Vaccini ai giovani: il 43% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto almeno la prima dose

Prosegue la campagna vaccinale nel Lazio, con un'attenzione particolare soprattutto ai giovani, a cui sono rivolti numerosi open day organizzati da diverse Asl. Nella regione ad oggi oltre il 43% delle ragazze e dei ragazzi di età compresa tra i 12 e 19 anni ha ricevuto la prima dose di siero anti covid, al 31% è stata somministrata anche la seconda.

La Regione Lazio, in accordo con le Asl e l'associazione Presidi di Roma e Lazio è pronta ad aumentare le iniziative per arrivare pronti al 13 settembre, giorno in cui la scuola pubblica ricomincerà le attività.

Anche la Asl di Latina ha organizzato due giorni di open day per i giovani e anche per i docenti, con l'obiettivo di immunizzare il 60% dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni entro l'avvio del nuovo anno scolastico. L'appuntamento è per il 21 e 22 agosto e riguarderà diversi comuni pontini. Le dosi rivaccino stimate sono più di 1400 distribuite nei 6 diversi hub della provincia. I minorenni che intendono aderire dovranno essere accompagnati dai genitori ma non occorre la prenotazione.