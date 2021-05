Coronavirus, D'Amato: "Obiettivo per l'estate è vaccinare il 75% dei ragazzi della nostra regione"

"Il nostro obiettivo per l'estate è vaccinare il 75% delle ragazze e dei ragazzi della nostra regione". Lo annuncia l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, ricordando che si partirà con la vaccinazione dei maturandi nei primi giorni del mese di giugno, con l'obiettivo di vaccinare poi "i 420mila giovani che ci siamo prefissi". "Tra giugno e luglio - precisa - vogliamo raggiungere questo importante traguardo".

Mentre dunque la campagna vaccinale accelera in tutte le province della regione e oggi si parte con le prenotazioni del siero Johnson & Johnson nelle farmacie, il Lazio ha confermato la data del 27 maggio per l'apertura ufficiale delle prenotazioni del vaccino anti covid per gli studenti candidati all'esame di stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021. Con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nello stesso punto di somministrazione. Posono prenotare i ragarri assistiti dal Servizio sanitario regionale della Regione Lazio attraverso il sito Salute Lazio. Al momento della prenotazione lo studente, o la famiglia, dovrà compilare un'autodichiarazione che certifichi la frequenza scolastica dell'ultimo anno e dovrà specificare l'istituto di appartenenza, selezionandolo dall'apposito elenco o indicandolo nello spazio dedicato.

Le somministrazioni verranno garantite dal 1 al 3 giugno presso gli hub vaccinali Pfizer. In provincia di Latina sono i seguenti centri: