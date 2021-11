Vaccini, Open Day per over 40 sold out nel Lazio. In un giorno raddoppiate le prime dosi

Sold out dei posti messi a disposizione per le dosi booster negli Open Day over 40 organizzati in diversi hub vaccinali del Lazio (in provincia presso l’ex Rossi Sud a Latina e al centro Itaca a Formia). Ad aggiornare sull’iniziativa in programma per oggi, domenica 28 novembre, per dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale contro il coronavirus è l’Assessorato alla Sanità della Regione attraverso i canali social di Salute Lazio.

“Le disponibilità dei posti per la giornata di oggi sono andate esaurite in poche ore, invitiamo quindi gli utenti a non recarsi negli hub vaccinali per evitare inutili assembramenti - viene spiegato -. Ricordiamo inoltre che sono disponibili 2,5 milioni di slot di prenotazione sulla piattaforma prenotavaccino-covid.regione.lazio.it”.

Mentre si attendono i dati ufficiali del bollettino di oggi, però, la Regione fornisce ulteriori aggiornamenti proprio in riferimento alla campagna vaccinale dopo che nella sola giornata di ieri sono state oltre 4mila le somministrazioni di vaccino a chi finora non aveva fatto nemmeno una dose. “E’ una spinta importante per la campagna di vaccinazione che nel Lazio ha superato i 9,3 milioni di somministrazioni e le dosi di richiamo sono oltre 630mila, pari al 13% della platea” ha commentato l’assessore regionale Alessio D’Amato.

“Bisogna mantenere la calma, nessun allarmismo; vaccinarsi, mantenere il distanziamento e, li dove ci sono assembramenti, utilizzare la mascherina anche all’aperto. Il dato odierno dei casi positivi che si attesta a 1.255 è stabile rispetto alla scorsa settimana e questo è importante, poiché sembra indicare un inizio di rallentamento della curva, con un tasso di ospedalizzazione sette volte inferiore rispetto a quello di un anno fa grazie alla copertura dei vaccini”.

Anche nella provincia di Latina la giornata di ieri ha fatto registrare un ulteriore aumento nelle vaccinazioni che sono state quasi 3mila, con le prime dosi che sono più che raddoppiate rispetto ai dati delle ultime settimane.